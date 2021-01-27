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Lübnan'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma: 45 yaralı

Lübnan'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma: 45 yaralı
Lübnan'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma: 45 yaralı

Lübnan'ın Trablusşam kentinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı karşıtı protestolarda eylemciler ile polis arasında yaşanan çatışmada 45 kişi yaralandı.

Lübnan'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma: - Tıkla İzle

Lübnan'da geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle 14 Ocak'ta başlayan tam gün sokağa çıkma yasağı 25 Ocak yerine 8 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Sokağa çıkma yasağının 8 Şubat'a kadar uzatılması ve ülkedeki ekonomik kriz halkın tepkisine yol açmıştı. Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde protestolar devam ederken dün gece farklı semtlerde protestocular ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Olayda 45 kişinin yaralandığını açıklayan Lübnan Kızıl Haçı 9 yaralının durumu ağır olduğu için yakındaki hastanelere nakledilirken 36 yaralı olay yerinde tedavi edildiği duyurdu.

Yerel kaynaklara göre, Koura ve Necmah meydanlarında güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmaya çalışırken, polis ve güvenlik güçlerine havai fişek, molotof kokteyli ve taş attı. Polis ve protestocular arasında arbede şiddetlendi.

Nisrine Borghol

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