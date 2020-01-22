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Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

Lübnan'da yeni hükümet kuruldu
Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

Lübnan'da protestolar devam ederken, Hizbullah’ın desteğini alan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.

Lübnan'da ülkede artan ekonomik kriz ve iletişim vergilerine karşı başlayan protestolar sonucu Başbakan Saad Hariri 29 Ekim'de istifa etmişti. Protestoların 3 aydır devam ettiği ülkede, Hizbullah ve siyasi müttefiklerin desteğini alan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.

Lübnan'ın yeni Başbakan Hassan Diyab düzenlediği basın toplantısında, hükümetin protestocuların taleplerine öncelik vereceğini söyledi. Diyab, ülkedeki mali krizle ilgilenmek üzere bir komitenin görevlendirildiğini söyledi. Yeni kabine ilk oturumunu bu sabah yapacak.

Kızıl Haç tarafından yapılan açıklamada, başkent Beyrut'ta hafta sonu parlamento binası yakınında düzenlenen gösterilerde 520 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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