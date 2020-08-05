Lübnan'daki patlamada ölü sayısı 135'e ulaştı

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama sonucu ölü sayısının 135'e, yaralı sayısının da 5 bine ulaştığını duyurdu. Bakan Hassan, enkaz altında onlarca kişinin hala kayıp olduğunu akardı. Bakan Hassan ayrıca, Lübnan'a ulaşan tüm yardımların özel ve devlet hastanelerine verileceğini belirtti.

Öte yandan limanda 12 numaralı depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlamasıyla meydana gelen facia nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.

300 bin kişi evsiz kaldı

Beyrut Valisi Mervan Abbud ise patlama nedeniyle 300 bin kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Abbud, patlamadan kaynaklanan hasarın kentin neredeyse yarısını etkilediğini belirterek, "Beyrut'taki yıkımın maliyetinin 3 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Vali Abbud, patlama sonucu yüz binlerce kişinin en az 2 ay boyunca evine dönmeyeceğini bildirdi.

Öte yandan söz konusu amonyumun Gürcistan'dan Mozambik'e 2013 yılında gelen Moldova bandıralı Rhosus adlı gemide bulunduğu aktarıldı. Geminin, meydana gelen arıza sonucu Lübnan limanına terk edildiği, daha sonra Lübnanlı yetkililer tarafından gemide bulunan mallara el konulduğu belirtildi. Amonyumun ise Beyrut limanında 12 numaralı depoya götürüldüğü ifade edildi. Amonyum nitratın söz konusu depoya mahkeme kararı ile taşındığı açıklandı.

Hamad Alnajjar