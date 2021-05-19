Lübnan'dan İsrail'e 4 roket atıldı

Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik roket saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e 4 roket atıldığını bildirilerek, roketlerden birinin hava savunma sistemi tarafından engellendiği ve bir roketin boş araziye, iki roketin ise Akdeniz'e düştüğü aktarıldı. IDF, saldırının ardından topçu birliklerinin roketlerin atıldığı noktayı ateş altına aldığını bildirdi.

Roketler nedeni ile Hayfa kenti ve çevresinde sirenler devreye girerken, saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı aktarıldı.

İsrail ulusal acil servisi Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, siren sesleri nedeiyle sığınaklara koşan iki kişinin düşmesi sonucu hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Öte yandan dün Lübnan'dan İsrail'e 6 roket atılmış, roketlerin tamamının Lübnan topraklarına düşmüştü IDF, saldırının ardından topçu birliklerinin roketlerin atıldığı noktayı ateş altına aldığını açıklamıştı. 13 Mayıs'ta ise da Lübnan'dan İsrail'e 3 adet roket fırlatılmış, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.