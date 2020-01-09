İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lübnan'dan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a seyahat yasağı

Lübnan'dan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a seyahat yasağı
Lübnan'dan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a seyahat yasağı

Lübnan, Japonya’da ev hapsindeyken Lübnan’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’a yurt dışına çıkma yasağı koydu.

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten yayınlanan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, Lübnan'da savcılık tarafından sorguya çağrıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, Beyrut'taki adalet sarayında savcı gözetiminde gerçekleştirilen sorgunun ardından Lübnanlı yetkililer Ghosn'a yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Japonya'nın Beyrut Büyükelçisi Takeshi Okubo, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'dan Ghosn ile ilgili işbirliği talep etmişti.

LÜBNAN'A KAÇMIŞTI

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.