Lübnan'ın kuzeyindeki orman yangınına ordu müdahalesi

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar kentinde yer alan Bazal ve Habshit kasabalarının ormanlık alanlarında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, halen devam eden yangında çok sayıda çam ve meşe ağacı yok oldu. Yangının özellikle Habshit kasabasında yerleşim yerleri ve tarım alanlarına yaklaşması bölge halkında büyük paniğe yol açtı.

Sabahın erken saatlerinden bu yana belediyenin görevlendirdiği ilk müdahale ekibine ek olarak çeşitli merkezlerden sivil savunma itfaiye ve hızlı müdahale ekipleri de bölgede görevlendirildi. Alevlerin yayılmasını önleme ve söndürme çalışmaları devam ederken, son olarak Lübnan ordusunun yangına müdahale için görevlendirildiği duyuruldu.

Ordunun, bölge sakinlerinin, bölgenin engebeli olması nedeniyle itfaiye araçlarının ulaşamadığı yerlerde yangınların daha hızlı söndürülmesine katkıda bulunmaları için askeri helikopter talep etmesi üzerine görevlendirildiği öğrenildi.

Qlayaat Hava Üssü'nden bu sabah gönderilen askeri helikopterin, Bazal ve Habshit kasabalarındaki yangınların söndürülmesine katkıda bulunmak için müdahaleye başladığı ifade edildi.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akkar'ın Bazal ve Habşit kasabalarının yakınlarında dünden bu yana devam eden yangını ve askeri helikopterin yangını söndürmek için yürüttüğü çalışmaları ilgililerle birlikte takip ettim” dedi.

Nisrine Borghol

