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Lübnanlı Bakanın konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü

Lübnanlı Bakanın konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü
Lübnanlı Bakanın konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü

Lübnan Mültecilerden Sorumlu Devlet Bakanı Salih el-Garib’in konvoyuna başkent Beyrut’ta silahlı saldırı düzenlendi. Bakanın iki koruması saldırıda hayatını kaybetti

Lübnanlı Bakanın konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü - Tıkla İzle

Lübnan Mültecilerden Sorumlu Devlet Bakanı Salih el-Garib'in konvoyuna başkent Beyrut'ta silahlı saldırı düzenlendi. Beyrut şehrine bağlı Kabr Şamun kasabasında saldırıya uğrayan Bakan el-Garib'in 2 koruması hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra açıklama yapan el-Garib, “Bugün yaşanan şey, bana yönelik düzenlenen silahlı bir tuzak ve suikast girişimiydi” dedi. 

İlk önce kimin ateş ettiği henüz tespit edilemezken, ülkedeki Suriyeli mültecilerden rahatsız olan bir muhalefet partisinin taraftarları, bakanın bölgeye gelmesini engellemek için köye çıkan bazı yolları kapatmıştı.
Saldırı, aynı zamanda Suriye rejimine karşıtlığıyla bilinen ve İlerici Sosyalist Partisi'nin Dürzi lideri Velid Canbolat'ın yaşadığı Aley kenti yakınında meydana geldi. Suikast girişiminin ardından İlerici Sosyalist Partisi, saldırıyla ilişkilerinin bulunmadığını açıkladı.  

Muhammed Rabah

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