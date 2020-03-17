Lübnanlı muhabir canlı yayında bayıldı

Lübnan'da korona virüsüne ilişkin haberi takip eden Rachel Al-Husseini, bir karantina binası önünde canlı yayın bağlantısı sırasında bayıldı.

Rachel Al-Husseini'nin bayılmasının ardından korona hastası olduğu iddia edildi. Kısa sürede pek çok kanaldan Lübnanlı muhabirin korona olduğu haberinin gündeme getirilmesinin ardından Al-Husseini'nin çalıştığı Al-Jadid kanalı açıklama yaptı. Açıklamada, “Rachel Al-Husseini, bütün gün stres ve yoğun çalışma sonucu baş dönmesi ve düşük tansiyon nedeniyle bağlantı sırasında bayıldı. Yaşanan korkutucu durum bulunmuyor. Muhabirimiz, ciddi yorgunluk sorunu yaşadı” ifadesi kullanıldı. Açıklamada tedbir amacıyla Al-Husseini ve birlikte çalıştığı kameraman Eli Abu Asali‘nin korona virüsü testinden geçirildiği ve tedbir amaçlı yaklaşık 18 saatlik karantinada kalacağı kaydedildi.