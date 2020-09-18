Lübnanlı sanatçı Failali'den video klip dizisi

Arap müzik dünyasında tanınan yarı İspanyol, yarı Faslı olan Lübnanlı sanatçı Leila Failali, fark oluşturacak bir kliple müzik dünyasına giriş yaptı. Klibin hikayesi ve senaryosu kendisine ait olan Faileli, müzik dünyasında büyük ses getirmesi beklenen “Hub” şarkısının klibi için servet harcadı. Türkiye'yi seven sanatçı, 500 bin liralık bütçe ayırdığı video klip dizisinin çekimlerini İstanbul'da yapıyor. İstanbul'un tarihi dokusunu ve güzelliklerini klibinde dünyaya yansıtacak olan sanatçı, tek hikaye üzerinden 5 ayrı şarkı ve klip çekerek şu ana kadar alışagelmiş birbirinden bağımsız müzik kliplerden kendini ayıracak. Sinema filmlerini aratmayan klibin senaryosunu kendi yazan Failali'ye yakışıklı oyuncu ve best model Emre Kızılırmak eşlik ediyor. Emre Kızılırmak ise oyunculuğunun dışında, kamera arkasında kliplerin yapım ortağı olarak da sanatçıya eşlik ediyor. Yakışıklı oyuncunun yapım ortağı olarak kamera arkasında aktif rol olması bu klipte ilk olma özelliği taşıyor.

“Türk dizileri çok iyi, Türk dizilerini çok seviyorum”

İHA'nın sinema yorumcusu Güneş Coşkun, seti ziyaret ederek sanatçı ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Türkiye'ye dair duygularını “Türkiye'yi , özellikle İstanbul'u çok seviyorum” sözleriyle ifade eden sanatçı, 5 ayrı klipten oluşacak bir video klip dizisi çekeceklerini belirtti. Sanatçı klibin senaryosunun kendine ait olduğunu söyleyerek, “Her şey çok güzel olacak inşallah. Türk dizileri çok iyi, Türk dizilerini çok seviyorum. Bu yüzden de Emre Kızılırmak'la çalışıyorum” dedi.

“Dünyada eşi benzeri olmayacak bir çalışma”

Oyuncu ve best model Emre Kızılırmak ise, video klip dizisi projesinin dünyada eşi benzeri olmayan farklı bir çalışma olduğunu belirtti. Kızılırmak, “5 tane klibin hikayesi devam edecek şekilde birbirine bağlantılı videolar olacak. Birinci klibimizi çektik, ikinci klibimizin setindeyiz. Klibimizin yönetmeni Adel Serhan, aynı zamanda Dubai'de Arap ve Avrupa ülkesi olsun çok tanınmış önemli sanatçıların klibini çeken yönetmenlerden biridir” dedi.

Şimdiye dek hep kameraların önünde çalıştığını ifade eden Kızılırmak, “Yıllardır oyunculuk mesleğini icra ettiğim için kamera arkasında az çok ne yapıldığını biliyorum. Projede yapım ortağı olarak çalışmak ve bunu uyguluyor olmak çok farklı bir şey. Bu proje benim bunu deneyimleyebildiğim ilk proje oldu. Dün Sultanahmet'teki çekimlerimizi yaptık, çok başarılı bir çekim gerçekleştirdik. Sonuçlarına baktığımızda her şey tatmin edici. Bugün ikinci günümüz ve hala sahnedeyiz. Birinci çektiğimiz klipte ben aslında Leyla Hanım'ın partneriydim. İkinci video klipte yapımı da tamamen ben üstlenmiş durumdayım. Bu aslında benim ileriye dönük bir planımdı. Kamera arkasına geçmek, klibin senaryosuyla ve prodüksiyonuyla ilgilenmekle şu an hızlandırılmış staj görüyorum diyebiliriz. Kafamda düşündüğüm sinema ve dizi projeleri de var ve ilerleyen zamanlarda bu projeleri hayata geçirmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.

“Dünya standartlarında bir iş yapıyoruz”

Kızılırmak, Faileli'nin kliplerde Arapça şarkılar söylediğini, Türkçe ve düet olacak şekilde bazı şarkılar da seslendireceğini belirterek, “Dünya standartlarında bir iş yapıyoruz, şu an ulaşabileceğimiz en iyi yönetmen kimse onunla oturduk yüz yüze bir çalışma yaptık. Kliplemizi ilk başta Youtube kanalından göstermeyi düşünüyoruz, sonra televizyon kanallarında da çıkacaklar. Klipler 'Leyla Faylali' Youtube kanalında yayınlanacak. Video klip dizisi, çünkü bu daha önce yapılmamış. Bunu merak eden izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz Youtube kanalından bize ulaşabilirler” açıklamasında bulundu.

“Büyük işler, işlerini başarılı yapanlarla olur”

Lübnanlı sanatçının klibini Lübnanlı ünlü yönetmen Adel Serhan çekti. Dünyaca ünlü birçok filme de imzasını atan Serhan, "Leila Failali‘ye çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir hanımefendi. 2000 yılında İstanbul'da bulundum. Türkiye'de çok büyük tecrübelerim oldu. Türk yemekleri çok güzel. Türk ve Arap kültürünün kombinasyonunu seviyorum. Büyük işler, işlerini başarılı yapanlarla olur. İnşallah birçok işte tekrar bir arada olmak dileğiyle" dedi.

"Klip için yarım milyon harcandı"

Klip için yarım milyon harcandığını vurgulayan yapımcı Önder Asru, büyük bir sinema filmi seti kurdu. 100 kişilik kamera arkası ekibinin yanı sıra dansçılar ve 100'e yakın yardımcı oyuncunun bir arada nizami bir şekilde bulunduğu dev kadroyu bir araya getirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Asru, "Bu klip dünyada eşi benzeri olmayan bir hikayenin devam eden müzik klipleri ile nasıl güzel ifade edilebildiğini gösteren bir filmdir aslında" dedi.

Bu görevi aynı zamanda Leila Failali'ye eşlik eden Emre Kızılırmak'la paylaştığını dile getiren yapımcı, bundan sonra da birlikte güzel projelerde devam edeceklerinin izlenimini verdi. Video klip dizisi olarak isminden söz ettirecek gibi gözüken Failalii, müzik dünyasına yeni bir soluk taşıyacak ve tarzıyla fark oluşturacak.

