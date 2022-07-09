Lübnanlılar Kurban Bayramı'nı ekonomik krizin gölgesinde geçiriyor

Lübnan'da, ABD doları sıkıntısı nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir finansal kriz yaşanırken, yerel para biriminin değer kaybetmesine neden olan bu durum yüzünden nüfusun yüzde 70'inden fazlası yoksullukla mücadele ediyor. Kurban Bayramı'nı da bu krizin ortasında karşılayan Lübnanlılar, eski geleneklerinden, yani ziyarete gelen akrabalarına ikram ettikleri Arap tatlılarını satın almaktan vazgeçmeye başladı. Yaşadıkları zorluklardan bahseden Marwan Merheb, "Lübnanlılar ekonomik, finansal ve yaşam koşulları karşısında bayramı daha iyi hale getirecek fırsatları yakalamaya çalışıyor. Lübnanlılar bu koşullarda mutlu olmayı ve gülümsemeyi başarıyor ve gerçekliğe uyum sağlayabiliyor. Ancak bu yılki bayram Lübnan halkı için bir mutluluk vesilesi değil" dedi.

"Kimse Lübnan lirası ile ödeme kabul etmiyor"

Beyrut'taki bir tatlıcı dükkanında çalışan Zakia El Khatip ise fiyatlardaki artışa dikkat çekerek, "Bu yıl herkes için çok zor. Yüksek fiyatlar herkese ağır geldi. Hammaddemizi ABD doları ile alıyoruz. Kimse Lübnan lirası ile ödeme kabul etmiyor. Tedarikçiler yerel para birimini kabul etse bile bizden karaborsadaki döviz kuru üzerinden ödememizi istiyorlar. Günlük dolar kuruna göre ödeme yapmamızı istiyorlar. Dolar yükselirse fiyatlarını yükseltiyorlar ama dolar düşerse fiyatlarını düşürmüyorlar. Ama biz mecbur bırakıldık ve insanlar bize alıştı. İnsanlar bunu yemeli ki bayramın ruhunu hissetsin ve tüm insanlar sevgiyle bayramı kutlasın" ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Ülkede yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi ile son 2 yıldır yaşanan ekonomik kriz sonucu hayat pahalılığı giderek artıyor. Özellikle 2019 yılından bu yana sık sık enflasyon oranlarında keskin artışların görüldüğü ülkede yaşanan krizin, ülke tarihindeki en zorlu kriz olduğu ifade ediliyor. Halkın yaklaşık yüzde 80'inin yoksulluk içinde yaşadığı Lübnan'da ekonomi, Dünya Bankası'na göre 2020'de yüzde 20,3, geçtiğimiz yıl ise yaklaşık yüzde 7 küçüldü.