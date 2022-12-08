Luciano Spalletti: 'Antalyaspor'un Nuri Şahin'e sahip olması büyük şans'

2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla liglere verilen arada Antalyaspor'a konuk olan İtalyan ekibi Napoli, maçı 3-2'lik skorlar kazandı. Maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam Luciano Spalletti, kadrodaki eksikliklerden dolayı farklı bir taktik kullanmak durumunda kaldıklarını belirterek, “Elimizde bir imkan olduğunu da bu akşam gördük. Aslında ilk başta kolay gelse de sonradan zorlaştı. Bunda etken olarak Nuri Şahin'in payı çok yüksek. Antalyaspor'un Nuri Şahin'e sahip olması büyük şans. Çok büyük hoca olacağı ileride kesin. Çok bilgili ve kendisini gösteriyor" şeklinde konuştu.

“Hazırlıklarımıza da son sürat devam edeceğiz”

Maçta eski takımlarından oyuncuları görmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Spalletti, "Shaktar Donetsk döneminden Luiz Adriano ve Fernando Martins'i görmek beni mutlu etti. Ömer Toprak'ı yakından görmek de. Bizim için enteresan bir maç oldu. Hazırlıklarımıza da son sürat devam edeceğiz” dedi.

“Bütün imkanların sunulduğu bir ortamda antrenmanlar yapıyoruz”

Luciano Spalletti, kamp sırasında her şeyin yolunda olduğunu dile getirerek, "Fiziksel olarak ne yapılması gerekiyorsa kamp boyunca onu yapıyoruz. Sezonun ikinci yarısına en hazır halde gelmek için çok güzel bir yerde bütün imkanların sunulduğu bir ortamda antrenmanlar yapıyoruz. Kolay bir maç değildi, kaygan bir zemindi teknik oyuncular zorlandı. N'Dombele oyuna girdikten sonra o fiziğine rağmen iyi performans sergiledi. Bazen takım halinde zorlandık ve bazı noktaları geliştirmemiz gerekiyordu. Beğendim noktalar ise topu hızlı çevirmemiz ve neler yapmamız gerektiğini gösterdik" ifadelerini kullandı.

Ahmet Serdar Eser – Gazi taş



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