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Lüfer ve palamut cep yakıyor

Lüfer ve palamut cep yakıyor
Lüfer ve palamut cep yakıyor

Çanakkale’de olta ile tutulan lüfer kilosu 350 liradan satılırken, tanesi 35, 3 tanesi 100 liradan satılan palamut sezon sonuna gelindiği için şu anda tezgahlarda tanesi 80 ile 90 lira arasında satılıyor.

Lüfer ve palamut cep yakıyor - Tıkla İzle

Çanakkale'de balıkhalindeki balıkçı tezgahlarında balık bolluğu yaşanırken, denizlerin prensi lüfer ve palamut balığının fiyatları ise cep yakıyor. Havaların geç soğuması sebebiyle akımı geciken lüfer olta ile tutulurken, tezgahlarda kilosu 350 liradan yerini aldı. Palamut ise bol olduğu dönemde tanesi 35 lira, 3 tanesi 100 liradan satılırken, akım sonuna yaklaşılması sebebiyle tezgahlarda tanesi 80 ile 90 liradan satılıyor.

Çanakkale'de balıkhali esnaflarından Volkan Kaşıkçı, “Lüferde beklenen akım gerçekleşmedi.Geç kaldı. Onun için fiyatları çok yüksek. Lüferin kilosu şuanda 350 lira. Havalar yeni yeni soğumaya başladı. Lüferin fiyatının da ilerleyen günlerde düşeceğini tahmin ediyoruz. Piyasada lüfer diye satılan balıklar var. Onlar da sarıkanat, kilosu 200 liradan satılıyor.” dedi.

Mustafa Suiçmez
 

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