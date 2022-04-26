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Luhansk bölgesindeki Novotoshkivka köyü harabeye döndü

Luhansk bölgesindeki Novotoshkivka köyü harabeye döndü
Luhansk bölgesindeki Novotoshkivka köyü harabeye döndü

Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Novotoshkivka köyündeki evler, geçtiğimiz hafta yaşanan çatışmaların ardından kullanılamaz hale geldi.

Luhansk bölgesindeki Novotoshkivka köyü harabeye döndü - Tıkla İzle

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan bu yana sürüyor. Ukrayna'nın Rusya yanlısı ayrılıkçı Luhansk bölgesinde yer alan Severodonetsk kentinin yaklaşık 26 kilometre güneydoğusundaki Novotoshkivka köyü, geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun çatışmaların ardından harabeye döndü.

Savaşın ağır izlerini taşıyan köydeki tüm evler kullanılamaz hale geldi. Luhansk Valisi Serhiy Hayday, köydeki Ukrayna kuvvetlerinin geri çekildiğini belirtirken, Rusların hava saldırılarıyla köyü yok ettiğini vurguladı.

Rus güçlerinin her şeyi yerle bir etmeye devam ettiğini ifade eden Hayday, "Ne yazık ki Novotoshkivka'da neredeyse hiç ev kalmadı. Birliklerimiz geri çekildi, ama fazla değil, çünkü savunmayı koruyacak hiçbir yer yoktu" dedi.

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