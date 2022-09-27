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Luhansk, Herson ve Zaporijya'daki sözde referandumlarda oy sayma işlemi sona erdi

Luhansk, Herson ve Zaporijya'daki sözde referandumlarda oy sayma işlemi sona erdi
Luhansk, Herson ve Zaporijya'daki sözde referandumlarda oy sayma işlemi sona erdi

Rusya’nın Ukrayna toprakları Luhansk, Herson ve Zaporijya'da düzenlediği sözde referandumlarda oy verme işlemi tamamlanırken, söz konusu bölgelerde halk Rusya’ya katılıma destek verdi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki 4 bölgede Rusya'ya katılım için düzenlediği sözde referandumlarda Luhansk, Herson ve Zaporijya'da oy sayım işlemi sona erdi. 

Akşam saatlerinde tamamlanan oy verme işleminin ardından tüm bölgelerde oy sayımına geçilirken, oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Luhansk bölgesinde halkın yüzde 98,42'si, Herson'da halkın yüzde 87,05'i ve Zaporijya'da halkın yüzde 93,11'i Rusya'ya katılmaya “evet” dedi.

Erhan Altıparmak

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