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Luhansk Valisi Gayday: 'Okula düzenlenen hava saldırısında 60 kişi öldü'

Luhansk Valisi Gayday: 'Okula düzenlenen hava saldırısında 60 kişi öldü'
Luhansk Valisi Gayday: 'Okula düzenlenen hava saldırısında 60 kişi öldü'

Luhansk Valisi Sergey Gayday yaptığı açıklamada, “Luhansk’taki bir okula düzenlenen hava saldırısında 60 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Luhansk Valisi Gayday: 'Okula düzenlenen hava saldırısında 60 kişi öldü' - Tıkla İzle

Rus ordusunun dün, Ukrayna'nın Luhansk kentinde tahliye edilmeyi bekleyen 90 kişinin saklandığı okulu vurmasının ardından Luhansk Valiliği yeni bir açıklamada bulundu. Luhansk Valisi Sergey Gayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okul içerisinde bulunan 90 kişiden 60'ının göçük altında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Gayday açıklamasında, "Okula düzenlenen hava saldırısı sonucunda yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetti. Dün yerel saatle 16.37'de okul binasına düzenlenen saldırı sonucunda 300 metrekarelik alanda yangın çıktı ve çıkan yangın 4 saat içinde kontrol altına alındı. Daha sonra göçük altında kalanları kurtarma operasyonu başlatıldı ve 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Göçük altından 7'si yaralı 30 vatandaş kurtarıldı. Göçük altında kalan yaklaşık 60 kişi ise hayatını kaybetti. Bu Rusya'nın gerçek vahşetidir. Ruslar için öldürülecek kişinin kim olduğu önemli değil. Askeri öldüremezse korumasız çocuğu öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin
 

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