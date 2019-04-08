Luis Ibanez ilki yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da, Luis Ibanez bir ilk yaşadı. Novak'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta ilk 11'de sahaya çıkan Arjantinli oyuncu, ilk kez Medical Park Stadyumu'nda ilk 11'de sahaya çıktı.

Trabzonspor'un 2016-2017 sezonunda büyük umutlarla transfer ettiği sol bek oyuncusu Luis Ibanez, bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle formayı unutmuştu. Sezon başında Trabzonspor'un deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Arjantinli oyuncu 26 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Ibanez'in Antalyaspor maçında sahaya çıktığı maç ise sol bek oyuncusunun Medical Park Stadyumu'nda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı maç oldu.

2016-2017 sezonunda bordo-mavili takıma transfer olan oyuncu kariyerinin en kötü performansını bordo-mavili takımda gösterdi. Kızılyıldız takımından bordo-mavili takıma gelen oyuncu ilk sezonunda 2 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. 209 dakika forma giyen oyuncu, yeni stadyumda forma giyememişti ve geçen sezon Karabükspor'a kiralandı. Sezon başında tekrar Karadeniz ekibine dönen oyuncu iyi bir hazırlık kamp dönemi geçirmesine rağmen beklenin çıkışı bir türlü gösteremedi.

Ibanez, Medical Park Staduyumunda bu sezon Trabzonspor'un MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maçta oyuna sonradan girdi ve 33 dakika sahada kaldı. Oyuncu bu maçın ardından da Antalyaspor maçında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Gökmen Şahin