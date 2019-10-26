Luiz Gustavo ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Marsilya'dan transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli forma ile ilk gol heyecanını yaşadı. Konyaspor müsabakasının 78. dakikasında sahneye çıkan Gustavo, ceza sahası dışında Volkan'dan kaptığı topla ceza sahası içine girdi ve bekletmeden yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak ağlarla buluştu.

Attığı golden sonra kutlamayı yedek kulübesinin önünde yapan 32 yaşındaki futbolcu sevincini teknik heyet ve futbolcularla paylaştı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde 6 maçta 540 dakika görev aldı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu