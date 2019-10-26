İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Luiz Gustavo ilk golünü attı

Luiz Gustavo ilk golünü attı
Luiz Gustavo ilk golünü attı

Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor’a karşı attı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Marsilya'dan transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli forma ile ilk gol heyecanını yaşadı. Konyaspor müsabakasının 78. dakikasında sahneye çıkan Gustavo, ceza sahası dışında Volkan'dan kaptığı topla ceza sahası içine girdi ve bekletmeden yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak ağlarla buluştu.

Attığı golden sonra kutlamayı yedek kulübesinin önünde yapan 32 yaşındaki futbolcu sevincini teknik heyet ve futbolcularla paylaştı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde 6 maçta 540 dakika görev aldı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.