Luka Modric, formasını depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde yıkıcı hasarlara sebebiyet veren depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardımlar devam ediyor. Hırvatistan Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Modric de FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Fas'a karşı giydiği formasını geliri depremzedelere bağışlanması için Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a gönderdi. Kıran da sosyal medyadan Modric'e teşekkür etti.



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.