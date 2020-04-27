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Lukas Podolski'den gençlere tavsiyeler

Lukas Podolski'den gençlere tavsiyeler
Lukas Podolski'den gençlere tavsiyeler

Fraport TAV Antalyaspor’un yıldız oyuncularından Lukas Podolski, U12 takımının oyuncuları ile bir araya gelerek tavsiyelerde bulundu.

U12 takımının telekonferans aracılığı ile gerçekleştirdiği buluşmaya sürpriz olarak katılan Lukas Podolski, gençlere kendi futbol yaşamından örnekler vererek mücadeleyi asla bırakmamaları önerisinde bulundu.

Mentör Mesut Engin Korkusuz, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Uzmanı Nesrin Kara ve U12 takımımı antrenörü Ramazan Irmak'ın da yer aldığı buluşmaya katılan Lukas Podolski, gençlerin sorularını da yanıtladı.

Futbola başlamasından ilk profesyonel maçına, oynadığı dev kulüplerden dünya kupasını kaldırmasına kadar birçok anısını da paylaşan Podolski, “Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız. Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirin ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin” dedi.

Podolski, en kısa zamanda U12 takımının antrenmanını da ziyaret etmek istediğini sözlerine ekledi.

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