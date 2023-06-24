Lukaşenko, Putin'e Wagner lideri Prigojin ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Rus paralı asker grubu Wagner'in, Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığına karşı başlattığı isyan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun devreye girmesiyle son bulmuştu. Lukaşenko, Wagner grubunun kontrol ettiği bölgelerden ayrılmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi.

Belarus Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada görüşmenin detaylarına dair bilgiler aktarılarak, “Bu akşam saat 21.00'de Belarus ve Rusya Devlet Başkanları bir kez daha telefonda görüştü. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Wagner lideri ile yapılan müzakerelerin sonuçlarına ilişkin ayrıntılı olarak bilgilendirdi. Rusya Devlet Başkanı, Belaruslu mevkidaşını destekledi ve yapılan görüşmeler için teşekkür etti” denildi.

Erhan Altıparmak



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.