İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Lüks araç trafikte alev alev yandı

Lüks araç trafikte alev alev yandı
Lüks araç trafikte alev alev yandı

Başakşehir'de seyir halinde alev alan lüks araç alev alev yandı. Yangın nedeniyle yoğun trafik oluşurken, araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Lüks araç trafikte alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde Başakşehir Kuzey Marmara otoyolu Basın ekspres girişinde meydana geldi. Seyir halindeki lüks araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören araç sürücüsü hemen kenara çekti. Bu sırada aracın ön kısmından alevler yükseldi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Araç sürücüsü yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da alevler kısa sürede aracın ön kısmını tamamen kapladı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Tuncay Pehlivan

İLGİLİ HABER
Ağaçlık alana uçan otomobil alev alev yandı: 1i polis 2 kişi hayatını kaybetti Ağaçlık alana uçan otomobil alev alev yandı: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti
İLGİLİ HABER
Otoyolda lüks otomobil alev alev yandı Otoyolda lüks otomobil alev alev yandı
İLGİLİ HABER
Bursada 3 katlı müstakil ev alev alev yandı Bursa’da 3 katlı müstakil ev alev alev yandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.