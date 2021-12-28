Lüks aracını disko topuna çevirdi, polisten kaçamadı

Antalya'da bir sürücü yılbaşı ağacı gibi ışıklarla süslediği aracı ile trafiğe çıktı. Cadde ve sokakları ışıl ışıl parlayan aracı ile gezen sürücü, vatandaşların çektiği sosyal medya görüntülerinde paylaşılmaya başlayınca polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Disko topuna dönen araç ile şehri turlarken polis ekipleri tarafından durdurulan araç için çekici talep edildi. O sırada ise disko topuna dönen araçtaki bir genç, olay yerini cep telefonu ile kaydederek, “Kapanışı yapıyoruz, olması gereken oldu” diye gülerek tepki verdi.



