Lüks aracıyla kıza çarpan vicdansız sürücü serbest bırakıldı

Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda 2 kız öğrenci yolda yürürken arkalarından gelen lüks araba öğrencilerden birine çarpmıştı. Vicdansız sürücünün çarptığı kızı o halde bırakarak yoluna devam ettiği anlar kameralara yansımıştı. Olayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, kazanın yaşandığı geçtiğimiz Kasım ayında çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan kız, sürücüden şikayetçi oldu. Kızın şikayeti üzerine vicdansız sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Adının F.K. olduğu öğrenilen sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan sürücü F.K. serbest bırakıldı.

Doğan Can Cesur