Lüks araçların dizaynı pazar payını arttırıyor

Son zamanlarda araç tutkunlarının otomobillerinin dizaynına gösterdiği ilginin sektöre olumlu yansıdığı ifade ediliyor. Otomobil dizayn piyasasının pazar payını arttığı belirtilirken, birçok isim de bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. 2014 yılında piyasaya giren Altay Dinç, 8 yıldır lüks araçları dizayn işleriyle ilgileniyor. Edinilen bilgiye göre, 2018 yılından bu yana iki kez Türkiye'nin en başarılı yılın yükselen girişimcisi ve en iyi dizayn ödülünü kazanan Arnavut asıllı işadamı, dizayn ettiği araçlarla fuarlarda da öne çıkıyor. Ankara'da 6 bin 500 metrekare alana kurulu fabrikasında 38 uzman personelle hizmet veren Dinç'in müşterileri arasında ünlü isimlerin de yer aldığı belirtiliyor. Faaliyetlerine Ankara, İstanbul olarak devam eden Dinç, 2023 yılında Antalya'da da bir şube açacağını duyurdu.