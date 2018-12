Lüks araçlarla tırlardan yakıt hırsızlığı kamerada

Olay, Sultangazi'nin Habibler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tır şoförünün aracın içinde uyuduğu esnada hırsızlar lüks bir otomobille gelip tırın yakıt deposuna yanaştı. Depo kapağını kıran hırsızlar kurdukları düzenekle yakıtı boşaltmaya çalıştı. O esnada uyanan tır şoförü hırsızları fark ederek aşağı indi. Tır şoförünü gören hırsızlar geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde hırsızlar lüks araçla tıra yaklaşıyor. Ardından tırdan yakıt çalmaya çalışırken, tır şoförü geliyor ve hırszılar kaçıyor.

“Hırsızlar şoförü görünce lüks araçla kaçıp gidiyorlar”

Yaşanan olaydan yaklaşık 4-5 gün sonra hırsızların kendine ait tır ve iş makinelerini soyduklarını söyleyen Kadir Kayalar isimli vatandaş, “Bundan birkaç gün önce bizim yakın bir arkadaşımızın aracını lüks bir arabayla soymaya yeltendiler. Zaten videoda da belli. Arkadaş aracın içinde uyuyordu. O esnada hırsızlar araçla tırın yanına yanaşıyorlar. Depoyu patlatıyorlar. O sırada şoför uyanıyor. Şoför kapıdan inerken o esnada hırsızlar altlarındaki lüks araçla şoförü görünce kaçıp gidiyorlar. Yaklaşık 4-5 gün geçmesinin ardından bu sefer aynı vak'a bizim başımıza geldi. Yaklaşık 4 tane tırın, 2 tane iş makinesinin akülerini ve depodaki yakıtların hepsini boşalttılar” dedi.

“Yaklaşık 2 bin litreye yakın mazotum gitti”

Şantiye yakınında başka bir arkadaşının tırlarının da soyulduğunu söyleyen Kayalar, “Dün değil evvelsi gün gece bekçi olmasına rağmen hırsızlar oraya da girmiş. Deposuna girip arabaların akülerini çalmışlar. Yaklaşık 15 bin liraya yakın masrafımız var. Benim arabalardan 14 tane aküyle yaklaşık 2 bin litreye yakın mazotum gitti” diye konuştu.

“Çelik sacdan kilitle yapıyoruz ama onu bile patlatanlar var”

Hırsızlara karşı önlem alabilmek için akülere ve yakıt depolarına çelik koruma yapan Ziyettin Köse ise hırsızların bunu da aştıklarını söyledi. Köse, “Akülerin üzerine sac yapıyoruz. Hırsızlara karşı en azından caydırıcı bir önlem almak için. Mazot hırsızları, akü hırsızlarından çektiğimizi kimseden çekmiyoruz. Bu nedenle kendimizi bir nebze de olsa koruma altına alıyoruz. Çelik sacdan kilitle yapıyoruz ama onu bile patlatanlar var. Onu bile kırıp aküyü çalanlar var. Bir nebze de olsa caydırıcı olmak için böyle bir şey yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yakaladığım hırsız bana silah çekti, ateş etti”

Araçlardan akü ve yakıt hırsızlığının sürekli başlarına geldiğini söyleyen tır şoförü Nedim, “Sürekli oluyor. Sadece benim değil bütün kamyoncu arkadaşların başında olan bir şey. Her gün akü hırsızlığı, her gün mazot hırsızlığı. Lüks arabalarla mazot çalıyorlar. Aynı şekilde ben hırsızı yakaladım. Bana silah çekti, ateş etti. Bırakmak zorunda kaldım. Bunlar her gün olan şeyler. Yeter artık. Arkadaşlardan aldığımız haberlere göre günlük 100-200 tane akü gidiyor” ifadelerini kullandı.

Serdar Ünal