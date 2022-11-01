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Lüks cip lastikçiye böyle daldı

Lüks cip lastikçiye böyle daldı
Lüks cip lastikçiye böyle daldı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği cipin çevreyolu kenarında bulunan lastikçiye dalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Dükkanda bulunan 1 müşterinin faciadan kıl payı kurtulduğunu söyleyen işletme sahibi Fahri Kaya, "O anda bu alanda kimsenin olmaması camların kırılması, lastiklerin ve demirlerin ortalığa fırlamasıyla çok büyük bir kaza atlattık" dedi.

Lüks cip lastikçiye böyle daldı - Tıkla İzle

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler mahallesinde meydana geldi. Tali yoldan Eskişehir-Bursa karayoluna çıkmak üzere seyir halinde olan cip, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan lastikçi dükkanına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda ise maddi hasar meydana geldi. Cipin dükkana daldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot
 

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