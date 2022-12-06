Lüks içinde yaşayan devre mülk dolandırıcılarının vurgununda ilk tespit: 9 milyon lira

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 2 aylık teknik takip sonucu 25 ekip ve 70 personelin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada çerçevesinde 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dolandırıcılık vurgunundan elde ettiği iddia edilen paralarla lüks içinde bir hayat yaşayan çete lideri R.T'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılarda 3'ü tutuklanırken 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı. 1 kişinin ise savcılık aşamasında serbest bırakıldığı bildirildi.

64 mağduru 9 milyon lira dolandırdılar

Tutuklular arasında çete lideri R.T de yer aldı. Dolandırıcılık vurgunuyla lüks içinde yaşayan R.T'nin kız arkadaşını helikopterle Yalova'dan alarak götürdüğü ve Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi yaptığı görüntülerle gündem olmuş ve tepki toplamıştı. Polis ilk etapta çetenin ağına düşürdüğü 64 mağdura ulaştı. İlk belirlemelere göre dolandırıcılık şebekesinin 9 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Mağdur sayısının daha da artması bekleniyor

Türkiye'nin birçok ilinde suç örgütü tarafından dolandırılan yüzlerce mağdurun bulunduğu, mağdurların çoğunun emekli ve yaşlı insanlar olduğu göze çarpıyor. Örgütün bu durumdan faydalandığı, mağdur ettikleri emekli ve dar gelirli vatandaşlara çekilen kredilerin taksitlerini ödemeye mahkûm ettikleri, birçoğunun bu kredileri ödeyebilmek için büyük sıkıtılar yaşadığı belirlendi.

Erhan Erdoğan

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