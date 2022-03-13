Lüks markadan Ukrayna'ya insani yardım



Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da satışlarını savaş sebebiyle askıya almak zorunda kaldığını açıklayan Bonesmen, ülkedeki stoklarını insani yardım adına ihtiyaç sahiplerine dağıtma kararı aldı. Ülke çapında satış yapmak üzere hazırlanan Bonesmen, savaşın başlaması sonucu planlarını askıya almak zorunda kaldı. Lüks marka, Ukrayna'da bulunan stoklarını kapanan yollar ve ulaşım sebebiyle merkez deposuna çekemeyince, ihtiyaç sahiplerine dağıtma kararı aldığını açıkladı. Birçok giyim markasının mağazalarını kapatmak zorunda kaldığı Ukrayna'da, Bonesmen ihtiyaç sahibi sivillere deposunda kalan sweatshirt, tshirt, pantolon, çocuklar için mont ve sweatshirtleri ücretsiz olarak dağıtma kararı aldı. Savaş karşıtı paylaşımlarını resmi Instagram hesabı @bonesmen üzerinden yayınlayan lüks marka, bir an önce barışın gelmesini ve hayatın normale dönmesini dilediklerini açıkladı.