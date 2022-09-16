Lüks motoryat, alev alev yandı

İlçe merkezindeki Kumbahçe İskelesi'nde bağlı bulunan “İstavrit” isimli 10 metre uzunluğundaki motoryatta bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını fark eden iskeledeki denizcilerden biri, motoryatı kendi teknesine yedekleyip Kumbahçe açıklarına doğru çekti. Alev topuna dönen motoryata, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri su sıkarak müdahale etti. Motoryattan çıkan dumanlar, geniş bir alandan görüldü. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangın esnasında teknede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan