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Lüks otomobil kazada pert oldu, Basın Ekspres'te trafik kilitlendi

Lüks otomobil kazada pert oldu, Basın Ekspres'te trafik kilitlendi
Lüks otomobil kazada pert oldu, Basın Ekspres'te trafik kilitlendi

Basın Ekspres yolunda bir otomobille çarpışan lüks araç pert oldu. Basın Ekspres’te trafik kaza nedeniyle bir süre durma noktasına geldi.

Lüks otomobil kazada pert oldu, Basın Ekspres’te trafik kilitlendi - Tıkla İzle

Kaza, saat 17.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu İkitelli mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen lüks otomobil, aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobille çarpışarak yan döndü. Lüks otomobilin pert olduğu kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri dubalarla yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten sağlarken, sağlık ekipleri ise sürücülere müdahale etti.

Öte yandan, Basın Ekspres trafiği kaza nedeniyle bir süre durma noktasına geldi. Trafikte oluşan yoğunluk araçların kaldırılmasıyla normale dönerken, ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Vedat Bayraktar
 

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