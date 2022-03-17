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Lüks otomobil yakılmış halde bulundu

Lüks otomobil yakılmış halde bulundu
Lüks otomobil yakılmış halde bulundu

Adana’da bir lüks otomobil patates tarlası kenarında yakılmış halde bulundu.

Lüks otomobil yakılmış halde bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir vatandaş patates tarlası kenarında lüks bir otomobili yakılmış halde görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler çevrede araştırma yaptı. Otomobilin geceden yakıldığı, hemen yanı başında bulunan ağacın da bir kısmının yandığı belirlendi. Polis otomobilin etrafında bir tüfeğe ait boş fişekleri görünce cinayet olabileceğini düşünerek cinayet büro amirliği ekiplerine de haber verdi. Bu arada olay yeri polisi de çağrıldı. Lüks otomobil tamamen yanarak demir yığınına dönerken, olay yeri ekipleri bagajı açarak biri olup olmadığını kontrol etti. Yapılan kontrollerde otomobil içinde kimsenin olmadığı tespit edildi.
Otomobilin çalıntı olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, aracın kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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