Lüks otomobilden iki milyar liralık kaynak

Ülkemizde trafiğe kayıtlı lüks araçların büyük bir kısmı ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bulunuyor. Magazin haberleriyle gündeme gelen ve “ünlülerin otomobiline el konuldu” başlığı altında dile getirilen problemler, ülke ekonomisine ciddi zarar veriyor. Bu durumun sebebi ise lüks marka tutkunları ile Türkiye distribütörleri arasındaki donanım, fiyatlandırma politikasına alternatif olarak ortaya çıkan özel ithal araçlar. Fakat; bu araçlar avantajlı gibi görünse de ithalatında yaşanan mevzuat dışı uygulamalar, araç sahiplerini daha sonra ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Özellikle 2011 yılında başlayan ve 2013 dönemine kadar yapılan özel ithalat ile Türkiye'ye getirilen 47 bin lüks otomobilin çoğunda tedbir bulunurken bir kısmı ise el konulmuş durumda yatıyor.

BEŞ BİN ARAÇ TEMİZE ÇIKTI

ÖTV sebebiyle belirsizlik yaşayan araçlara çözüm önerisi İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel'den geldi. Yeni bir düzenleme ile devletin büyük kaynak elde edeceğini dile getiren Ertemel “Daha önce durumu bu şekilde olan araç sayısı 47 bindi. 2017 yılında 6 aylığına bir düzenleme çıkmış ve bu kısa sürede 5 bin araç sahibi ÖTV farkını ödeyerek aracının sicilini temizlemişti. Şu anda 42 bin araç hâlâ bu problemle karşı karşıya. Yeni bir düzenleme yapılır, yürürlükte kalması için 1 yıl gibi makul bir süre verilirse, devlet yaklaşık 2 milyar TL gelir sağlayabilir” dedi.

YETKİ BELGESİ ÖNEMLİ

İkinci el araç satışlarında büyük sıkıntıların olduğunu dile getiren Ertemel, merdivenaltı olarak tabir edilen, internet üzerinden yetkisiz kişilerin araç alım satımı yapmasının hem devlete hem sektöre hem de tüketiciye zarar verdiğinin altını çizdi. Ertemel şöyle devam etti: Yetki belgesi bizim için milat oldu. Ayrıca, ikinci el otomobilde garanti ve ekspertiz zorunluluğu çok yerinde bir karar. Bundan sonraki süreçte, merdiven altı satıcılara imkân verilmemesini, yetkilendirilmiş kimselerin bir ayrıcalığı olmasını istiyoruz.

TÜKETİCİYİ KORUYORUZ

Özel ithalat yoluyla getirilen araçların mutlak surette bir problem olduğu kanaatinin yanlış olduğunu sözlerine ekleyen Ertemel, “Bu noktada önemli olan, ucuz alayım derken başka sebeplerle daha çok zarar görmemek için neler yapılabilir sorusu. Öyle ki; ne ithalatçısınız ne de aracısınız yalnızca tüketicisiniz ve aracınıza günün birinde el konulma durumu veya ruhsatına satılamaz şerhi düşülmesi durumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dernek olarak yeni uygulamaların iyi niyetli üçüncü şahısların zarar görmesinin önüne geçeceğini düşünüyoruz. Bu duruma ortam sağlayan ve ülke ekonomimize zarar veren merdivenaltı piyasasına tüketicilerin dikkat etmesi, ikinci el araç alırken yetki belgesine sahip galerileri tercih etmesi önemli” dedi.

Türkiye Gazetesi