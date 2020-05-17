Lüks otomobilin önünü kesti, tabanca ile bacağından vurdu

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Ağabey Sokak üzerinde meydana gelen olayda 38 ABF 487 plakalı otomobilin önünü kestiği iddia edilen V.Y., lüks otomobildeki kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahsı aşağı indirdi. Yanında bulundurduğu tabanca ile şahsı bacağından yaralayan V.Y., otomobille olay yerinden ayrıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri otomobil ve çevresinde inceleme yaptı. Polis ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut - Mehmet Turan Bozdemir

