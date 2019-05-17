Lüks otomobilini 1 milyon adet taşla kapladı

12 yıldır araç kaplama işiyle uğraşan Mustafa Baranlı, lüks otomobilini "diamond" diye bilinen yaklaşık 1 milyon taş ile kapladı. Geçen yıllarda da farklı otomobil kaplamalarıyla dikkat çeken Baranlı, bu sayede insanları şaşırttıklarını ve PR çalışması yaptıklarını söyledi. Ortaya bu görüntüyü çıkarmak için el işçiliğiyle çalıştıklarını belirten Baranlı, bu kaplamanın 4 kişilik bir ekiple yaklaşık 3,5 ayda tamamlandığını ifade etti. Baranlı, taşların altında kullandıkları folyo ile aracın boyasına zarar gelmediğinin altını çizdi.

Halkın ve fenomenlerin ilgisi yoğun

Halkın ve sosyal medya fenomenlerinin tepkisinin ise yoğun olduğunu söyleyen Baranlı, “Gözlüğünü çıkarıp bakanlar, camını indirip bir daha bakanlar, çığlık atanlar, üstüne atlayanlar, dokunanlar. Çok güzel tepkiler aldık. Fenomen arkadaşlarımız da bu aracı biliyor şu anda” diye konuştu.

Bu araçla trafiğe çıkmanın sorun olmayacağını belirten Baranlı, temizliğinin de normal araçlardan farklı olmadığını ifade ederek, tazyikli su, köpük ve süngerle aracın yıkanabileceğini kaydetti.

Böyle bir araca sahip olmak isteyenler için maliyet, aracın büyüklüğüne göre 125 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Mustafa Apaydın

