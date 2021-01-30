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Lüks otomobiliyle drift yaptı, trafiği tehlikeye soktu, sosyal medyadan paylaştı

Lüks otomobiliyle drift yaptı, trafiği tehlikeye soktu, sosyal medyadan paylaştı
Lüks otomobiliyle drift yaptı, trafiği tehlikeye soktu, sosyal medyadan paylaştı

Ankara’da trafiğin en işlek olduğu yollarda lüks otomobiliyle drift yapan ve 200 kilometreyi geçerek diğer sürücüleri tehlikeye soktuğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Lüks otomobiliyle drift yaptı, trafiği tehlikeye soktu, sosyal medyadan paylaştı - Tıkla İzle

Ankara'da trafiğin en işlek olduğu yollarda Mustafa Erdem Karagöl adlı sürücü 06 EKK 77 plakalı lüks otomobiliyle aşırı hız ve drift yaptığı görüntüleri kayıt ederek sosyal medya hesabından paylaştı. Karagöl'ün paylaştığı videoların birinde, araç trafiğine açık bir kavşakta otomobiliyle uzun süre drift yaptıktan sonra hızla gözden kayboldu. Bir başka videoda ise Karagöl'ün, Ankara'nın en işlek bulvarlarından Dumlupınar Bulvarı'nda saatte 200 kilometrenin üzerinde bir hızla araç kullanırken, otomobiline patinaj yaptırmaya çalıştığı görüldü. Karagöl'ün Tik Tok'tan paylaştığı videolar, diğer sosyal medya mecralarına da yansırken kullanıcılar tepki gösterdi.

Mehmet Kalay

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