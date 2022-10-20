Lüks otomobiller kağıt gibi ezildi: 4 yaralı

Kaza, Tepebaşı Mahallesi, Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca istikametine ilerlemekte olan Furkan B. idaresindeki 41 NY 128 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde giden Gülçin İ. idaresindeki 34 FSE 905 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 41 NY 128 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Gülçin Turgut S. idaresindeki 34 EFH 747 plakalı BMW marka lüks otomobile çarparak durabildi.
Yusuf Ersoy
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