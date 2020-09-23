Lüks otomobillerin farlarını hedef alan hırsızlar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 13, 16 ve 19 Eylül tarihlerinde Kadıköy ve Maltepe'de meydana gelen 3 ayrı otomobilin farlarının çalınması olayı üzerine harekete geçti. Far hırsızlıklarının meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkallerini daha sonra kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Son hırsızlık olayından 1 gün sonra yakalandılar

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, lüks araçların farlarının çalınması olaylarının şüphelisi oldukları belirlenen 3 kişi 20 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Her üçü de 21 yaşında olan şüphelilerden Ufuk T.'nin 7, Umutcan I.'nın 8, Y.E.'nin ise 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ufuk T. ve Umutcan I., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.E. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Lüks otomobillerin farlarının çalınma abi güvenlik kamerasında

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kendilerine hedef olarak belirledikleri lüks araçların yanına geldikleri, kısa süre içerisinde farlarını sökerek oradan ayrıldıkları görüldü.

Yunus Emre Şeker