Lüks segment 'iki tekerler' dikkat çekiyor

Motor tutkunlarını bir araya getiren motosiklet fuarı kapılarını açtı. Motor tutkunlarının yoğun bir ilgisi olan fuarda 25 bin TL'den 1.2 milyon TL'ye kadar motorlar tanıtılıyor. Ayrıca özel yapım motorlarda fuarda yerini aldı. Fuarda scooter dışında uzun yol, safari, ATV ve yarış motorları da bulunuyor. Fuarın çok fazla ziyaretçi aldığını belirten stant sahibi Tayfun Balaman, “Fuarın ilk günü yağmur olmasına rağmen yoğun bir ilgi vardı ve bu ilgi her geçen saat artıyor. Birçok motosiklet modeli burada tanıtılıyor ve alıcısını bekliyor. Daha çok araba ehliyeti olanların rahatlıkla kullanılabileceği küçük motorlara yoğun bir talep var” dedi.

“Fuar beklediğimizden daha yoğun geçiyor”

Fuarın yoğun bir ilgiyle başladığını belirten Tayfun Balaman, “Fuarın bugün ikinci günü, ilk gün yağmurluydu. Beklentimiz pek yoktu fakat beklentimizin de üzerinde yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Son dönemlerde motosikletlere ilgi arttı. Genel olarak araba ehliyeti olanların rahatlıkla kullanabileceği 50 CC'lik scooter motorlara çok fazla talep var. Bu tarz motorlarda da fazlasıyla model ve renk çeşidi olduğundan insanların aradığını bulması konusunda ve taleplerini karşılama konusunda rahatlık oluyor. Burada scooter dışında uzun yol, safari, ATV ve yarış motorları bulunuyor. Scooter motorlarda 25 binden 100 bine kadar motor fiyatları değişiyor. Diğer tarz motorlara bakacak olursak 50 binden 1 milyon TL'ye kadar motorlar fuarda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“1.2 milyon TL değerindeki motorumuzla fuarın en pahalı motorlarından birine sahibiz”

Fuarın en pahalı motorlarından birisine sahip olduklarını belirten fuara katılan bir markanın sorumlusu Alp Sabuncu, “Fuar bizim için harika başladı. Fuarın ilk gününden itibaren satışlarımıza da başladık. İlk gün yağmur vardı o yüzden insanlar gelmekte zorlandı ama buna rağmen yoğun bir ilgi var. Motorumuz 1900 CC, 1.2 milyon TL fiyatıyla fuarın en pahalı motorlarından birisi konumunda. Çok fazla ilgi görüyor satın almak için soranlarda oldu fakat daha satılmadı. Umarız fuarın ilerleyen günlerinde satılır. Gelenler önce motorun fiyatını soruyor duyunca tabi ki çok şaşırıyorlar fakat motorun gücü ve yapısı bakımında insanlar çok beğeniyor” dedi.

“Uzun zamandır motor fuarını bekliyorduk”

Motorsiklet ve motorsiklet ekipmanları almaya geldiğini belirten ziyaretçi Özgür Yancar, "Fuarı uzun zamandır bekliyordum. Fuar çok güzel görünüyor, bir çok model burada. Hepsini inceleme fırsatı bulabiliyoruz. Uzun yıllardır motor kullanıyorum. Burada motorlar dışında ekipmanlarını da bulabiliyoruz hem motor beğeniyoruz hem ekipman seçiyoruz. Bu yönden çok kapsamlı bir fuar olmuş. Beğendiğim bir motor olursa tabi ki almayı düşünüyorum" dedi.

Bir başka ziyaretçi ise, “Kendim zaten motor tutkunuyum, 6 yıldan beri motor kullanıyorum. Bugün de fuara piyasaya bakmak için geldim. Motor fiyatlarına baktım. Sevdiğim tarzdaki motorları inceledim çok güzel bir fuar olmuş. Beğendiğim bir motor buldum fiyatı yaklaşık 500 bin TL civarında, onu inceledim” şeklinde konuştu.

Furkan Serttaş - Muhammed Fırat Aksoy



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