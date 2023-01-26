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Lüks sitenin jeneratörü alev alev yandı

Lüks sitenin jeneratörü alev alev yandı
Lüks sitenin jeneratörü alev alev yandı

Bursa'da lüks bir sitenin jeneratörü alev alev yanarken, o anlar kameraya yansıdı. Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, lüks bir sitenin jeneratöründe henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm jeneratörü sararken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın müdahale ederek söndürürken çevrede bulunan evler tedbir nedeniyle boşaltıldı.
Jeneratörün alev alev yanma anı ise bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Abdullah Bozkurt - Süleyman Aydın
 

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