Lüks siteye giren kadınlar yarım milyonluk vurgun yaptı

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, yabancı uyruklu dört kadın, bir site sakininin kapıyı açması ile içeriye girdi. Asansöre yönelen kadınlar, rast gele bir kata çıkarak ev sahiplerinin olmadığı bir daireye girdi. Kısa sürede etrafı kolaçan eden şahıslar, yaklaşık değeri 500 bin TL'yi bulan ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Durumun farkına varan ev sahipleri polislere haber verirken, yetkililer hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Kadınların apartmana girdiği o anlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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