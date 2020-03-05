Lüks villayı uyuşturucu serasına çevirmişler

Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın Bektaş Mahallesi'ndeki bir villada uyuşturucu yetiştirildiğinin bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenledi.

Ekipler büyük şaşkınlık yaşadı

Ekipler, lüks villada gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, villadaki 2 odanın adeta seraya çevrildiğini tespit etti. Uyuşturucuların yetiştirilmesi için evde özel sistemler kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri için her bir ayrıntının düşünülerek doğal sera ortamının sağlandığı belirlendi. Polis, 31 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan 3 hassas terazi, saksılara ekili vaziyette 59 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde imal etmek amacıyla alüminyum folyo ile izole edilmiş çadır içerisinde klima, fan, nemlendirme, aydınlatma ve ısıölçer cihazları ele geçirildi. Odalarda oluşan kokuyu ise vantilatörlerle dışarıya aktardığı gözlendi.

İran uyruklu şüpheliler yakalandı

Olay ilgili ise villada yaşayan Iran uyruklu Pourya O. (29) ve Aida E.(25) isimli kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Erdal Anak