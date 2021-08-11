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Lüks yat alevlere teslim oldu

Lüks yat alevlere teslim oldu
Lüks yat alevlere teslim oldu

Çin’in Şangay kentinde içinde 11 kişinin bulunduğu lüks yatta yangın çıktı.

Lüks yat alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Çin'in Şangay kentindeki Huangpu Nehri üzerindeki lüks yatta geçtiğimiz çarşamba günü yangın çıktı. Yangın sırasında yatın içinde bulunan 11 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Yangının kısa sürede büyümesi ile lüks yat alev topuna dönerken, kullanılamaz hale geldi.

Deniz polisi Lu Jingjun yaptığı açıklamada, "Yata yaklaştığımızda, havada yoğun siyah duman ve yangın vardı. Yattaki insanlar can yeleklerini giymişlerdi ve çok endişeli görünüyorlardı” ifadelerini kullandı. Lu, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 9 kişinin yattan, nehirden ise 2 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Serkan Bayar

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