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Lüksemburg'da koronavirüs vakaları arttı

Lüksemburg'da koronavirüs vakaları arttı
Lüksemburg'da koronavirüs vakaları arttı

Lüksemburg’da korona virüs vakalarının artması sonucu yapılan çalışmalarda atık sularında korona virüs tespit edildiği açıklandı.

Lüksemburg Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (LIST) tarafından yapılan açıklamada, korona virüs vak'alarının artması sonucu ülkede yapılan çalışmalar sonucunda farklı bölgelerden alınan atık su örneklerinde korona virüse rastlandığı belirtildi. Özelikle Bettembourg ve Petange atık su arıtma tesislerinin en çok etkilenen yerler olduğu belirtiliyor. Güneydoğudaki Hesperange ve ülkenin kuzeyindeki alanlarda ise diğer bölgelere oranla nispeten daha düşük gözlendi.

LIST, atık su izleme yönteminin etkili bir virüs önleme sistemi olduğunu belirtiyor. Lüksemburg'da korona virüs kaynaklı 11 ölüm, 5 bin 725 vak'a bulunuyor.

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