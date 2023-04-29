İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Lüleburgaz'da fabrika yangını

Lüleburgaz'da fabrika yangını
Lüleburgaz'da fabrika yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında büyük yangın çıktı.

Lüleburgaz'da fabrika yangını - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ‘da faaliyet gösteren Aksüs Kimya ve Entegre Atık Tesisinde sabah 07.40 sularında 230 derece üzeri sıcaklıktaki atık yağ kazanından çıkan ısının oksijenle teması sonrası parlamaya müteakip yangın başladı.

Su ile söndürme işlemlerinin zor olması sebebiyle çevre illerden köpüklü söndürme araçları çağrıldı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi gelerek müdahalede bulundu. Olay anında tesiste personel bulunmadığı ve doğalgaz tehlikesi olmadığı öğrenilirken, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İLGİLİ HABER
Bursada korkutan yangın Bursa’da korkutan yangın
İLGİLİ HABER
Polonyada hayvanat bahçesinde yangın: 7 maymun, 40 papağan telef oldu Polonya'da hayvanat bahçesinde yangın: 7 maymun, 40 papağan telef oldu
İLGİLİ HABER
Akit Medya Grubunun bulunduğu binada çıkan yangın devam ediyor Akit Medya Grubu’nun bulunduğu binada çıkan yangın devam ediyor

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.