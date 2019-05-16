Lüleburgaz'ın "enleri" yarıştı

Lüleburgaz 8 Kasım Stadı'nda "Enler Atletizm Yarışması" gerçekleştirildi. İlçe genelinden 550 çocuğun katıldığı etkinliklerde çocuklar "En uzağa atan", "En uzağa atlayan" ve "En hızlı koşan" kategorilerinde yarıştı. Yarışmanın düzenlenmesine öncülük eden eski milli atlet Necdet Ayaz, "Bu etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür ederim" dedi.

"Bir ilk yaşandı"

Yarışmaya ilişkin açıklama yapan Ayaz, Lüleburgaz'da bir ilkin yaşanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ayaz şöyle devam etti; "Lüleburgaz'da bir ilkin yaşanmasından dolayı çok mutluyum. Yaklaşık 550 çocuğumuzun Enler Atletizm Yarışmaları'na katıldığını gördüm. Burada geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sporla tanıştırılarak madde ve teknoloji bağımlılıklarından arındırılması, obeziteyle mücadelesine katkı sağlaması düşünülüyor. Ayrıca da geleceğimizin şampiyonlarını tespit edebilme konusunda bir çalışma yaptık. Bu bir ilkti. Gençlik ve Spor Lüleburgaz İlçe Müdürlüğü, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Lüleburgaz Belediyesi'ni kutluyorum. Ayrıca bu organizasyona katılan çocuklara, öğrencilere ve velilere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda çocuğumuz ortaya çıkacaktır."