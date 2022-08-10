Lunapark kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hacı Hüseyin mahallesinde bulunan bir lunaparkta raylı oyuncak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe, eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Samet Dilekçe (31) ile beraber Şevval Akbaş (17) ve Fatma Akbaş (39) yaralandı. Giresun Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralılardan tüm müdahalelere rağmen Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe hayatını kaybetti.

Giresun Valisi Enver Ünlü hastanede yaralıları ziyaret ederken, emniyet mensuplarına da başsağlığı diledi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Enver Ünlü, “Üzücü bir kaza sonucu 4 vatandaşımızın ikisi emniyet mensubu olmak üzere yaralandılar. Doktor arkadaşlarımızın büyün müdahalelerine rağmen komiser yardımcısı evladımızı maalesef kaybettik.

Hepimizin başı sağ olsun. İdari tahkikat, adli tahkikat devam ediyor. Maalesef personelimizi kaybettik kaza sonrası. Başsağlığı diliyorum, başta emniyet camiası olmak üzere, sevenlerine, emniyet teşkilatına, kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Başsağlığı dileklerimi iletmek için geldim. Arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar ama maalesef genç yaşta bir personelimizi kaybettik. Acımız büyük üzgünüz. Diğer konularla ilgili şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. Yaralılarımızın durumu iyi. Rahmetli komiser yardımcımızın eşi de biraz önce taburcu oldu. Ama maalesef bir personelimizi kaybettik” açıklamasında bulundu.

Kaza sonrası lunaparkta inceleme yapılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe ile yaralanan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Samet Dilekçe'nin bir yıl önce evlendikleri ve henüz çocuk sahibi olmadıkları öğrenildi.

1 Polisin öldüğü, 1'i polis 3 kişinin de yaralandığı lunaparkın faaliyetleri durduruldu

Giresun'da dün akşam lunaparkta 'Elma Kurdu' isimli eğlence treni belirlenemeyen nedenden dolayı raydan çıkarak devrildi. Kazada karı-koca olan ikisi polis 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Giresun Emniyet Müdürlüğü'nde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ve Fatma Akbaş ise yaralandı. Olay sonrası lunapark faaliyeti durduruldu ve olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin bugün Giresun Valiliği önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Ordu'ya gönderileceği öğrenildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü ise sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında , “Lunapark'ta yaşanan elim bir kaza sonucu vefat eden Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'ye Allah'tan rahmet, eşi, ailesi, sevenleri ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Eğlence faciaya dönüştü

Olay dün akşam saat 21.00 surlarında Hacı Hüseyin mahallesinde bulunan lüneparkta meydana geldi. Kendisi gibi polis olan eşi ve arkadaşlarıyla lunaparka gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe''Elma Kurdu' isimli eğlence trenine bindi. Eğlence treni, iniş sırasında raydan çıkarak yükseklikten devrildi. Bu sırada trende bulunan Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Samet Dilekçe ile beraber Şevval Akbaş ve Fatma Akbaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ahmet Bilge



