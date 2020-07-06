İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lunapark ve tematik parklar açıldı

Lunapark ve tematik parklar açıldı
Lunapark ve tematik parklar açıldı

Korona virüs önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan lunapark ve tematik parklar, temizlik, maske ve mesafe şartıyla yeniden açıldı.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” konulu genelge gönderdi. Genelge çerçevesinde lunapark ve tematik parklar 6 Temmuz itibariyle yeniden faaliyete geçti. Yeni normalleşme süreciyle 2020 yılı içerisinde lunapark ve tematik parklara, sadece bir yerde faaliyet göstermek ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyulması şartları konuldu.

Bayrampaşa Şehir Parkı'ndaki lunaparka ilk günden aileler çocuklarıyla beraber geldi. Görevliler tarafından ateşi ölçülen vatandaşlar ellerine dezenfektan sıkıp sosyal mesafeye uyularak içeri alındı. Lunaparktaki aletlere binen çocuklar, özlem giderdi.

Caner Sönmez
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.