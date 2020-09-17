Lunaparkta kumar oynatan 5 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yenice mahallesindeki lunaparkta kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, lunaparka düzenlediği operasyonda, işletme sahibi N.Y. ile lunapark çalışanları M.D., Ö.A., E.E. ve R.E'yi gözaltına aldı. N.Y., M.D. ve Ö.A. hakkında "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatılırken, ifadelerinin ardından serbest bırakılan E.E. ile R.E'ye de 2 bin 500 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Hayati Kanat