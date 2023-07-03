Lunaparktaki kavga kamerada

Edinilen bilgiye göre, olay, Osmangazi ilçesi Reşat Oyal Kültürparkı içerisindeki lunaparkta meydana geldi. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Saldırganlardan biri diğer gruba yumruk sallayınca çarpışan araçların bulunduğu pist bir anda yerini boks ringine bıraktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredekilerin ihbarı üzerine polis ayırdı. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.

Ahmet Burak Öztürk

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