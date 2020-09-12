İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lung'un sözleşmesi uzatıldı

Lung'un sözleşmesi uzatıldı
Lung'un sözleşmesi uzatıldı

Hes Kablo Kayserispor kulübü, kaleci Lung'un sözleşmesini uzattı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda yine Hes Kablo Kayserispor kalesini koruyacak olan Rumen kaleci Silviu Lung'un sözleşmesi uzatıldı. 5 Temmuz 2017 tarihinden bu yana Hes Kablo Kayserispor forması giyen ve geride kalan sezon sonunda sözleşmesi biten, yapılan görüşmeler neticesinde opsiyonu kullanılan ve 1 yıl daha Kayserispor'da kalan Lung'un sözleşmesi yeniden uzatıldı. Hes Kablo Kayserispor kulübü, sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihinde bitecek olan başarılı file bekçisinin sözleşmesini 31 Mayıs 2022'ye kadar uzattı ve bu sözleşmeyi de Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel İşler Kurulu'na gönderdi.

31 yaşındaki file bekçisi, 3 sezonda 91 maça çıktı. 8110 dakika oyun alanında kalan Silviu Lung, 9 kez sarı kart 2 kez kırmızı kart gördü.

Yüksel Yıkılmaz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.